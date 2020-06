Valeria Marini ad Io e Te: 'Ho sbagliato, ho fatto troppi reality'

Valeria Marini è stata quest'oggi ospite ad Io e Te da Pierluigi Diaco, dove ha ripercorso la sua carriera ed ha ammesso anche qualche sbaglio di troppo che ha effettuato negli ultimi anni. La showgirl, nello specifico, si è sbilanciata sulle partecipazioni ai reality show.

Senza troppi giri di lavori, infatti, la Marini ha affermato che probabilmente negli ultimi anni ha partecipato a troppi reality: "si può fare una volta, ma poi devi anche costruire, devi dare, perché il pubblico ha bisogno di emozioni”.

Il conduttore ha anche posto l'accento sugli scontri televisivi che ha avuto con Rita Rusic, che sono stati anche oggetto dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato Valeria Marini: "volevo dirle che quello che aveva etto su di me non era vero" ha affermato. Diaco l'ha incalzata chiedendo perchè abbia scelto di portare la questione in TV piuttosto che in privato: "in privato non si poteva e poi per il rapporto che mi lega ad Alfonso Signorini" ha risposto secca l'ex di Vittorio Cecchi Gori.

Valeria Marini di recente ha festeggiato il compleanno in TV, proprio dopo il ritorno in TV grazie al Grande Fratello Vip. Durante l'ultimo reality la Marini è stata al centro di un'accesa lite con Antonella Elia.