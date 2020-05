Valeria Marini a pezzi: Gianluigi Martino l'ha tradita con Emanuela Tittocchia?

Rischio cuore in frantumi per Valeria Marini: la showgirl, come in molti sanno, frequenta da un po' di tempo il manager Gianluigi Martino, ma stando alle ultime voci potrebbe esser sorto un problema non da poco nella relazione tra i due.

La potenziale bomba sul rapporto tra Marini e Martino l'ha sganciata Emanuela Tittocchia, nota opinionista ospite fissa del salotto di Barbara D'Urso: stando al suo racconto, Tittocchia e Martino avrebbero infatti avuto un flirt da non molto tempo.

"È uno che vuole emergere e bazzica da sempre il dietro le quinte dello spettacolo. Abbiamo avuto un flirt, ci siamo anche baciati e non ho problemi a dirlo. Ben presto però ho capito che il suo reale obbiettivo era quello di diventare popolare" ha spiegato l'opinionista nel corso di un'intervista rilasciata a Nuovo.

Sul rapporto con Valeria Marini, dunque, Tittocchia ha aggiunto: "Credo ben poco a questo amore profondo che Gianluigi dice di provare per lei, sono solo sciocchezze. Potrebbe essere lei la vittima di una bugia". Vedremo quindi quali saranno le conseguenze di queste ultime rivelazioni, e soprattutto se la nota showgirl deciderà di dar loro peso. Negli ultimi tempi, intanto, abbiamo visto una Valeria Marini preoccupata per la salute di sua madre.