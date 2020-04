Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato Gianluigi Martino da Barbara D'Urso

Nel corso della puntata di "Live - Non E' La D'Urso" in onda ieri sera, Valeria Marini ha presentato il nuovo fidanzato Gianluigi Martino, ed ha anche svelato al mondo come si sono conosciuti e com'è nata la loro relazione amorosa. L'ex concorrente del GF Vip ha spiegato che si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

"Abbiamo tantissimi amici in comune, ma non ci siamo mai incontrati in passato. Durante questo incontro di lavoro ci siamo guardati ed è scattato qualcosa" ha spiegato Martino, che ha raccontato anche il primo bacio. "L'ho accompagnata a casa dopo la festa di compleanno di un amico in comune e ci siamo baciati nel portone", proprio come avviene nei film d'amore di Hollywood.

Valeria Marini ha anche spiegato di aver tenuto nascosta la relazione per diverso tempo, lontana da occhi indiscreti. La coppia sta passando insieme la quarantena imposta dal Governo per contenere il Coronavirus.

Qualche settimana fa la showgirl era stata ospite da Barbara D'Urso, dove aveva fatto chiarezza sul tampone fatto prima entrare nella casa del Grande Fratello Vip, di cui aveva parlato con Antonio Zequila, scatenando reazioni miste tra il pubblico. Durante il reality la Marini è stata al centro di una faida con Antonella Elia che l'ha duramente criticata durante un'intervista rilasciata recentemente.