Valerio Massimo Manfredi trovato in casa privo di sensi: lo scrittore è in ospedale

Sono ore di paura per Valerio Massimo Manfredi: poco fa, infatti, il celebre scrittore è stato ritrovato all'interno della sua abitazione in via dei Vascellari a Roma completamente privo di sensi ed è stato immediatamente trasportato in ospedale.

L'allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore, che non riusciva a mettersi in contatto con il padre né a introdursi nel suo appartamento: a quel punto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, con i carabinieri del comando di Trastevere arrivati di lì a poco per indagare sulle cause dell'accaduto.

Proprio sotto quest'ultimo aspetto non vi sono ancora certezza: la polizia sta vagliando in queste ore l'ipotesi di un intossicazione da monossido di carbonio probabilmente dovuta a una perdita della caldaia, ma per avere risposte più precise in merito bisognerà attendere i prossimi accertamenti. Manfredi, intanto, è stato trasferito all'Ospedale San Camillo da cui, alle 19, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Grosseto, dove verrà quindi curato nella camera iperbarica; la moglie dello scrittore, trovata nelle stesse condizioni del marito, è stata invece trasferita all'Ospedale Umberto I.

Secondo le ultime notizie, comunque, i due non sarebbero in pericolo di vita. Manfredi, ricorderete, aveva creato discussione nel mondo del cinema quando, alcuni anni fa, accusò di plagio il King Arthur di Anthony Fuqua.