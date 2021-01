Valhalla, quando esce la serie spinoff di Vikings e su quale piattaforma?

Netflix, questa la major che si occuperà di produrla, è al lavoro sulla serie spin off di Vikings, dal titolo di Vikings Valhalla. Al momento vi sono poche informazioni al riguardo, ma abbastanza per attendere con impazienza questa nuova serie.

All’inizio dello scorso anno era giunta la notizia che Vikings sarebbe giunta al termine con la sesta stagione, ma dato il grande interesse per l'universo narrativo creato da Michael Hirst, era stato anche annunciato che questo avrebbe continuato a vivere grazie ad uno spin off sviluppato da History.

Successivamente è stato annunciato che lo sviluppo sarebbe avvenuto sotto il controllo di Netflix e Hirst sarebbe stato nuovamente il produttore insieme a Jeb Stuart e a tutto il team della serie canonica. Lo spin off sarà girato in Irlanda, esattamente com’è stato per Vikings e la storia sarà ambientata circa 100 anni dopo gli eventi con cui si conclude lo show canonico rielaborando le avventure dei più famosi Vichinghi come Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il Re Normanno William il Conquistatore.

Vikings Valhalla promette di essere tutto ciò che i fan amano della saga tanto che Channing Dungey, vice-presidente della divisione serie originali di Netflix, ha dichiarato:

"Vikings Valhalla promette di essere tutto ciò che i fan amano della saga: da batticuore, con personaggi complessi da cui si origina un’irrefrenabile azione e CON una narrazione drammatica che getta luce sulla famiglia, la lealtà ed il potere."

Non è ancora certo il numero di episodi che Netflix produrrà per la serie, anche se secondo Deadline potrebbero essere 24, cifra che si discosta totalmente dalle abitudini fino ad ora mostrate dal servizio di streaming. L'uscita? È ancora troppo presto per dirlo tanto che non si sa nemmeno quando dovrebbero iniziare le riprese. Sappiamo che a marzo del 2020 sono iniziati i casting, ma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, queste si sono concluse solo qualche giorno fa. Ipotizziamo che la produzione non inizierà prima della fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, quindi servirà ancora del tempo prima di vedere la serie su Netflix.

