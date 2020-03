Valley Trash: Lulu Wilson nel cast dell'episodio pilota ABC

Lulu Wilson è stata scelta per interpretare il ruolo della giovane protagonista, al fianco di Jason Lee, in Valley Trash - school comedy ambientata a Los Angeles - creata da Nikki Schwartz-Wright, Universal TV e 20th Century Fox TV. Valley Trash sarà scritta da Schwartz-Wright e diretta da Chris Koch. Al momento verrà prodotto soltanto il pilota.

Valley Trash ruota intorno agli Harman, una famiglia della classe operaia che vive nella profonda Valley, che improvvisamente sperimenta una sorta di scontro culturale quando la loro figlia quattordicenne, Abby (Lulu Wilson), viene accettata in un prestigioso liceo privato di Los Angeles, pieno di studenti e genitori che non vogliono avere niente a che fare con lei e la sua famiglia.



Il personaggio di Abby Harman è un po' 'maschiaccio', intelligente e sicura di sé, che si ritrova in una situazione difficile quando inizia ad essere vittima di bullismo da parte di una ragazza molto popolare nella sua scuola. Jason Lee interpreta suo padre, un borioso avvocato low-cost.

Nikki Schwartz-Wright funge da showrunner e produttrice esecutiva, con la sua Fierce Baby Productions. Tra le produttrici esecutive anche Jen Carreras.

Lulu Wilson ha già recitato in show della ABC ma è conosciuta anche per il ruolo in Sharp Objects (HBO). Lulu Wilson fa parte del cast di Hill House per Netflix.

