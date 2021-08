Vampire Academy, ecco il cast della nuova serie tv di Peacock prodotta da Julie Plec

Tra poco si torna a scuola con Vampire Academy, la serie tv di Peacock basata sui romanzi di Richelle Mead, che ha trovato oggi alcuni dei suoi interpreti principali. Vediamo chi sono.

Il secondo tentativo di portare sullo schermo Vampire Academy dopo il film del 2014 con Zoey Dutch sta per entrare in fase di produzione, ma intanto, ecco i primi membri del cast della serie tv di Peacock.

Sisi Stringer (Mortal Kombat, Bloody Hell), André Dae Kim (Locke & Key, Degrassi: Next Class), Daniela Nives (Five Points, All Rise), August J. Richards (Agents of S.H.I.E.L.D., Angel), Kieron Moore (Sex Education, Masters of the Air), Anita-Joy Uwajeh (Lucky Man), Rhian Blundell (Nobody's Girl), Jonetta Kaiser (Root Letter, Millennials), Andrew Liner (Grown-ish) e Mia McKenna-Bruce (Il quarto tipo, The Witcher) sono stati scelti per interpretare i seguenti ruoli:

Sisi Stringer - Rose Hathaway

Daniela Nives - Lissa Dragomir

Kieron Moore - Dimitri Belikov

André Dae Kim - Christian Ozera

Andrew Liner - Mason Ashford

J. August Richards - Victor Dashkov

Mia McKenna-Bruce - Mia Karp

Jonetta Kaiser - Sonya Karp

Rhian Blundell - Meredith

Anita-Joy Uwajeh - Tatiana Vogel

Prodotto da Julie Plec e Marguerite MacIntyre di The Vampire Diaries, entrambe anche showrunner della serie, Vampire Academy sarà composto da 10 episodi, almeno per la prima stagione, che possiamo presumere ripercorrerà gli eventi del primo libro della saga principale, che ci introduce al mondo pieno fi magia e misteri ideato da Richelle Mead.

Come recita la sinossi fornita da Deadline "la storia è ambientata alla Vladmir’s Academy, che non è il vostro tipico collegio. È un luogo nascosto dove vampiri di famiglie nobili vengono istruiti, e umani adolescenti si allenano per proteggerli dai selvaggi Strigoi, vampiri che ne vorrebbero l'estinzione".