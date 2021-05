Vampire Academy, Peacock ordina la serie tratta dai romanzi di Richelle Mead

La piattaforma streaming Peacock ha deciso di puntare sui vampiri con la prima stagione di Vampire Academy, una nuova serie tv tratta dai romanzi di Richelle Mead.

Una nuova serie sui vampiri sta per arrivare su Peacock, e a occuparsene sarà la "mamma" del popolare adattamento televisivo di The Vampire Diaries, Julie Plec.

Peacock ha infatti optato per la modalità straight-to-series (ovvero senza prima valutare dal pilot la validità dello show) e ha dato il via libera alla produzione di una prima stagione di Vampire Academy, serie tv ispirata all'omonima saga letteraria dell'autrice americana Richelle Mead.

Lo show sarà composto da 10 episodi che vedranno come showrunner, sceneggiatrici e produttrici esecutive Julie Plec e Marguerite McIntyre (The Originals, Legacies).

Se il titolo vi sembra familiare è perché la saga aveva già ricevuto un (fallimentare) adattamento cinematografico con Zoey Deutch nei panni della protagonista, che copriva però solo gli eventi del primo libro. Non avendo riscosso successo, non sono mai stati realizzati altri sequel, ma i fan dell'opera speravano da tempo di vedere una trasposizione live-action che potesse rendere giustizia alla storia.

Con sei libri all'attivo per la saga principale (Vampire Academy, Frostbite, Shadow Kiss, Blood Promise, Spirit Bound e Last Sacrifice) e sei che compongono la saga spin-off Bloodlines (Bloodlines, The Golden Lily, The Indigo Spell, The Fiery Heart, Silver Shadows, The Ruby Circle), l'universo creato da Richelle Mead potrebbe dar vita a un vero e proprio fenomeno televisivo. Tutto dipenderà, tuttavia, dal successo che avrà la prima stagione della serie.