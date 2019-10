Vampire Diaries: due attori della serie hanno condiviso un video pacificatore

Si sa che il cast di una serie TV rischia di non andare sempre d'accordo, mettendo a rischio la buona riuscita di uno show. Mentre alcuni interpreti di Vampire Diaries hanno continuano la loro collaborazione, rumors indicavano un rapporto freddo tra Nina Dobrev e Paul Wesley. Per smentire queste voci i due hanno deciso di girare un video.

Tutto è nato a seguito delle dichiarazioni fatte da Nina Dobrev nel podcast condotto dagli ex colleghi Candice King e Kayla Ewell, in cui ha rivelato che: "Paul ed io non andavamo molto d'accordo all'inizio della serie. Rispettavo Paul Wesley ma non mi piaceva [...] per i primi cinque mesi di riprese non ci sopportavamo proprio. Adesso è tutto diverso, abbiamo trovato come capirci e alla fine è la persona con cui mi vedo più spesso, siamo molto legati. Usciamo insieme e sono molto amica di sua moglie. È strano come cambiano le cose, perché non avrei mai detto che sarebbe diventato il mio migliore amico".

Nonostante questo numerose testate avevano deciso di riportare la notizia di un certo astio presente tra i due attori. Per prendere un po' in giro questi giornali, i due hanno condiviso su Instagram un divertente video, che potete vedere in calce alla notizia, insieme ad una foto che li ritrae insieme e che Nina commenta: "Ti odio".

