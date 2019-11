I vampiri ci attaccano nel trailer di V Wars, nuova serie TV di Netflix

Dopo aver presentato Confession Kiler, docuserie di Netflix, il colosso statunitense dello streaming ha appena condiviso il trailer della sua ultima fatica: V Wars, serie TV incentrata su un'epidemia che trasforma gli uomini in vampiri.

Come potete vedere dal video presente in calce alla notizia, il protagonista sarà lo scienziato Luther Swann, interpretato da Ian Somerhalder, attore conosciuto per il suo ruolo in "The Vampire Diaries". Ecco la descrizione ufficiale dello show: "A causa di una misteriosa malattia il migliore amico del protagonista diventa un predatore omicida che si ciba di altri esseri umani. Mentre il virus si propaga e sempre più persone vengono contagiate, la società si divide in campi opposti, con persone che dovranno affrontare un numero sempre maggiore di vampiri. Swann dovrà lottare contro il tempo per capire cosa sta succedendo, mentre Fayne diventa il capo dei misteriosi vampiri".

Il Fayne di cui stiamo parlando altri non è che il migliore amico di Luther, che nello show avrà il volto di Adrian Holmes, già visto in "Arrow". Oltre ai due attori già citati troveremo anche Peter Outerbridge, Laura Vandervoort, Kyle Breitkopf, Jacky Lai e Kimberley-Sue Murray.

V Wars è la trasposizione del fumetto omonimo di Jonathan Maberry, la prima stagione sarà composta da 10 episodi e avrà come produttore esecutivo Brad Turner, scopriamo inoltre che sarà disponibile nel catalogo del colosso dello streaming a partire dal prossimo 5 dicembre. Come potete vedere le opere originali dell'azienda statunitense continuano ad aumentare, anche grazie all'accordo tra Nickelodeon e Netflix.