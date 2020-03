I vampiri in farmacia negli ultimi teaser di What We Do In The Shadows 2

Respiratori, creme protettive e misurazione della pressione... Tutto regolare nei teaser della seconda stagione della serie FX What We Do In The Shadows.

Il 15 aprile torneranno in tv i folli vampiri di What We Do In The Shadows, la serie tv targata FX nata da una costola dell'omonimo lungometraggio in stile mockumentary scritto e diretto dal Premio Oscar Taika Waititi e Jemaine Clement.

Lo show, che ci permette di esplorare la vita quotidiana (e sarebbe il caso di dire, notturna) di un gruppo di vampiri che per più di cento anni ha vissuto insieme a Staten Island.

In questi nuovi teaser, i nostri protagonisti si avventurano per i corridoi di un reparto farmaceutico, facendo mambassa di crema solare ultraprotettiva, provando respiratori, e cercando di farsi misurare la pressione arteriosa... Nulla di più normale per dei vampiri, no?

I nuovi episodi della seconda stagione di What We Do In The Shadows, che saranno 10 e sono stati scritti e prodotti da Waititi e Clement, arriveranno dunque questa primavera sull'emittente americana, e tra le guest star annunciate vi sarà anche Mark Hamill (che invece NON sarà Vesemir nella seconda stagione di The Witcher, ci spiace ragazzi). La season premiere sarà composta di due episodi, mentre il le altre puntate verranno distribuite settimanalmente, come di consueto.