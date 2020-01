Un vampiro dietro la macchina da presa: Paul Wesley dirigerà un episodio di Batwoman

La prima stagione della serie TV Batwoman, con protagonista l'attrice Ruby Rose nei panni della celebre Kate Kane, potrà contare sulla presenza alla regia di Paul Wesley, che si occuperà del sedicesimo episodio.

Per otto stagioni lo abbiamo visto interpretare l'ultra centenario vampiro Stefan Salvatore, all'interno della serie televisiva The Vampire Diares, andata in onda dal 2009 al 2017 su The CW, il network televisivo che si occupa della messa in onda anche di Batwoman.

Adesso Wesley tornerà a collaborare nuovamente con The CW, ma questa volta lo farà come regista per la realizzazione del sedicesimo episodio. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso attore attraverso una storia all'interno del noto social network Instagram. Non ci sono altre informazioni a proposito dell'episodio, se non la presenza di Daphne Miles che si occuperà invece della scrittura.

Da dicembre a gennaio, la serie TV è stata coinvolta, insieme agli altri show di The CW, nel grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite che ha cambiato in modo radicale il mondo di Batwoman, con conseguenze drammatiche per molti dei protagonisti dell'Arrowverse - se siete interessati potete leggere la nostra recensione di Crisi sulle Terre Infinite. Vi ricordiamo, infine, che Batwoman viene trasmessa negli Stati Uniti dallo scorso 6 ottobre, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2020 su Premium Action.