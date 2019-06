Vamprie Diaries e The Originals, la difficoltà di limitare gli spoiler

I creatori della serie Vampire Diaries raccontano i metodi e le misure adottati per evitare spoiler e anticipazioni sullo show, anche se sappiamo che per quanto riguarda lo spin-off The Originals, qualcosa non ha funzionato.

Quando The Vampire Diaries ha portato gli spettatori nella soprannaturale città di Mystic Falls nel 2009, travolgendoli, la serie CW è diventata rapidamente nota per i suoi sconvolgenti cliff-hanger e per vampiri particolarmente belli e sensuali. Con una base di fan incredibilmente appassionata, anche se non tutti hanno apprezzato le ultime stagioni, mantenere alcuni colpi di scena segreti è diventato sempre più complicato. "Nell'universo dei social media, e in particolare nelle community dei fan, il rischio che trapelino notizie è potente", conferma lo showrunner Julie Plec. "Se si vogliono più follower, le informazioni più privilegiate in anteprima saranno quelle che attirano di più l'attenzione".

"Con così tante persone che lavorano a questo show", continua Plec, "nel corso delle otto stagioni di The Vampire Diaries, abbiamo utilizzato metodi diversi per cercare di limitare gli spoiler. Avevamo investigatori privati ​​nel nostro ufficio in cerca di bug, abbiamo dovuto intraprendere un'azione interna contro i nostri fornitori di sottotitoli". Eppure, quando è arrivato il momento di uccidere l'eroe della serie (interpretato da Paul Wesley) nel finale della stagione andata in onda del 2017, nessun segreto era stato svelato, "non abbiamo fatto nulla per proteggere la morte di Stefan" dice Plec.

Dopo otto anni di spoiler e misure estreme, tutto ciò che è servito per realizzare uno dei più grandi colpi di scena della serie è stato... assolutamente niente. Ma lo stesso non si può dire per lo spin-off di Vampire Diaries, The Originals, che ha dovuto affrontare un duro colpo, dato da Twitter. "Qualcuno ha accidentalmente postato la nostra lavagna con l'intero piano della di stagione", ha dichiarato Plec, ricordando il momento in cui uno degli scrittori della serie ha twittato una foto della stanza degli sceneggiatori, non rendendosi conto che il pannello sullo sfondo rivelava che Hayley (Phoebe Tonkin), personaggio presente dalla prima stagione, sarebbe morto.

"La nostra intera stagione era stata costruita attorno all'uccisione di Hayley". Gli showrunner avrebbero potuto ancora cambiare l'andamento della serie, ma hanno deciso di attenersi al piano originale. "Se fosse stata la seconda stagione, dove il successo dello show era stato costruito su ascolti e stampa, forse avrei pensato di cambiare tutto", afferma Plec. "Ma era il quinto capitolo di uno show che aveva già una base di fan dedicata, è stato un peccato, ma non c'era bisogno di cambiare nulla". E dieci mesi dopo, i fan hanno visto Hayley morire, proprio come aveva promesso la lavagna.