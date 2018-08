Vampyr: in arrivo la serie tv tratta dal celebre videogame horror

Secondo quanto riportato da Deadline il celebre videogioco horror Vampyr è stato opzionato da Fox 21 Television Studios, che ne trarrà un adattamento per la televisione insieme alla Wonderland Sound and Vision di McG e DJ2 Entertainment.

Ambientato nella Londra del 1918, il videogame di Vampyr ruota attorno a un dottore retto da una forte morale che si trasforma misteriosamente in un vampiro e si muove nella capitale inglese tra il suo impegno solenne per salvare vite e il suo insaziabile bisogno di nutrirsi. Con un virus mortale che inizia a diffondersi per le strade - un virus che solo lui è in grado di curare - il medico deve decidere quali membri della sua comunità uccidere così da poter sopravvivere abbastanza a lungo per salvare tutti da morte certa.

McG svilupperà e sarà produttrice esecutiva della serie con Mary Viola, Corey Marsh, Dmitri Johnson e Stephan Bugaj attaccati al progetto. Il videogioco Vampyr è stato sviluppato da Dontnod Entertainment (Life is Strange, Remember Me). Per ora non si conoscono ulteriori dettagli sulla serie televisiva, ma di certo se vi sentite orfani di True Blood questo potrebbe essere lo show che fa per voi.

Il gioco è stato lanciato il 5 giugno su PS4, Xbox One e PC. Vampyr ha aperto al primo posto negli Stati Uniti e in diversi paesi europei dopo aver venduto più di 450.000 nel suo primo mese di rilascio.