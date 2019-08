Van Helsing, rivelata in un promo la data di uscita della stagione 4

SyFy ha rilasciato un nuovo promo per la quarta stagione della serie Van Helsing, un breve filmato di una ventina di secondi che rivela anche la data di uscita: debutterà il prossimo 27 settembre. La stagione 4 sarà composta da 13 episodi.

Continuerà a raccontare la storia di Vanessa Van Helsing (Kelly Overtorn) e della sua banda di eroi, che combattono per riconquistare il mondo dopo che i vampiri hanno preso il sopravvento. Vanessa è la discendente di una leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, che si risveglia dopo tre anni di coma per scoprire di essere non solo immune a quelle creature assetate di sangue, ma di avere anche la capacità di rendere di nuovo umani i vampiri.

Faranno parte del cast anche Tricia Helfer, Nicole Munoz, Keeya King, Richard Harmon e il wrestler The Big Show. La serie Van Helsing era stata rinnovata lo scorso dicembre.

Vn Helsing, una co-produzione originale SyFy, è prodotta da Nomadic Pictures. Tra i produttori esecutivi figurano Chad Oakes e Mike Frislev di Nomadic Pictures, lo showrunner e sceneggiatore Neil LaBute, Simon Barry di Continuum, Evan Tyler di Industry Works, Dave Brown e Zadoc Angell di Echo Lake Entertainment, oltre a Daniel March di Dynamic Television.

Tra i nuovi progetti annunciati da SyFy c'è anche uno spin-off televisivo di Krypton dedicato a Lobo.