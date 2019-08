Vanessa Bayer guest star della settima stagione di Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine ospiterà un'altra protagonista del Saturday Night Live, con Vanessa Bayer che si aggiunge al cast in veste di guest star, al fianco di Andy Samberg in un episodio della settima stagione dello show. Un rappresentante della NBC ha confermato la notizia, senza tuttavia lasciar trapelare altre informazioni.

Andy Samberg ha svelato il casting di Vanessa Bayer attraverso Instagram; i due hanno condiviso due stagioni insieme al Saturday Night Live, prima che Samberg lasciasse nel 2012. Bayer ha proseguito la partecipazione allo show fino al 2017.

Vanessa Bayer è soltanto l'ultima protagonista del SNL a partecipare a Brooklyn Nine-Nine, dopo Adam Sandler, Bill Hader, Fred Armisen, Nasim Pedrad, Julia Sweeney e Tim Meadows.



Brooklyn Nine-Nine è state rinnovato in precedenza per una settima stagione, la seconda su NBC. Vanessa Bayer ha un passato anche da doppiatrice, avendo partecipato alla lavorazione di Cattivissimo me 2, ricevendo poi una nomination agli Emmy per Saturday Night Live nel 2017.

Al cinema ha recitato nei film Un disastro di ragazza, al fianco di Amy Schumer, La festa prima delle feste con Jennifer Aniston e recentemente in Ibiza. Sul piccolo schermo è comparsa nelle serie tv The Mindy Project, Modern Family e Will & Grace.

Nella settima stagione di Brooklyn Nine-Nine torneranno alcuni dei personaggi amati dello show. A maggio era stato svelato il numero di episodi della nuova stagione, ovvero 13.