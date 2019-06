Vanessa Lachey si unisce al cast del reboot di Beverly Hills, 90210

Vanessa Lachey interpreterà il ruolo della moglie di Priestley nel nuovo Beverly Hills, 90210, attesissimo show che debutterà il 7 agosto su Fox.

Confermato che Vanessa Lachey è il nuovo membro del cast del revival Beverly Hills, 90210 poco dopo la notizia del ruolo di La La Anthony nella serie. Il percorso della Lachey si può definire diverso da quello degli altri, avendo iniziato come conduttrice di Total Request per MTV e corrispondente da New York per Entertainment Tonight; come attrice è apparsa nella serie Fox Dads e in altri programmi particolarmente famosi come Hawaii Five O, 30 Rock, How I Met Your Mother e CSI-NY, principalmente in ruoli secondari.

La nuova serie Beverly Hills la vede tra i protagonisti insieme a Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling. Il revival viene descritto come un drama serializzato inspirato alle vere vite e ai reali rapporti degli interpreti. La Lachey vestirà i panni di Camille, la moglie Priestley che cerca di trovare un equilibrio tra la sua impegnativa carriera e la speranza di formare una famiglia.

Il reboot di Beverly Hills 90210 debutterà in anteprima il 7 agosto su Fox ed è la nuova serie più attesa dell'estate come dimostra il successo riscontrato dal recente trailer. Prodotta dalla CBS TV Studios e da Fox Entertainment, la serie è stata ideata da Alberghini, Chessler, Spelling e Garth, ha come showrunner Alberghini, Mike Chessler e Paul Sciarrotta che saranno anche produttori esecutivi insieme a Carteris, Doherty, Garth, Green, Priestley, Spelling e Ziering.