Vanessa Morgan, interprete di Toni in Riverdale, ci parla del suo personaggio!

la serie tv della Riverdale , si trova attualmente alla sua seconda stagione, e ai fan sono stati introdotti diversi personaggi importanti in questo secondo arco di episodi, uno dei quali è. Il personaggio è interpretato da, la quale si è seduta conper discutere del suo ruolo.

Inizialmente, quando il personaggio è stato introdotto nella serie Riverdale, le intenzioni erano di farlo diventare l'interesse amoroso di Jughead Jones, ma poi si è scoperto che Toni è bisessuale e la Morgan ha parlato proprio di questa rivelazione ai microfoni di Cosmopolitan:

"In realtà non sapevo che stessero rendendo Toni bisessuale fino al comunicato stampa, ma era qualcosa che conoscevo dai fumetti. Ero così emozionata quando l'ho scoperto. In TV non si vedono molti personaggi di questo tipo [bisessuali]. Quando le persone vedono i "bisessuali", li confondono ancora con la promiscuità, ed è così sbagliato. Quindi ero così pompata per essere la prima bisessuale di Riverdale e normalizzarla per gli spettatori."

Essere la prima bisessuale dello show è sicuramente un passo nella giusta direzione quando si parla di rappresentazione sul piccolo schermo. Con il suo cast multietnico, Riverdale è uno show che promuove la diversità sin dal suo esordio, e Morgan nota che è qualcosa di cui è orgogliosa far parte:

"Sono super felice di far parte di uno spettacolo così vario. È il casting di personaggi con cui ogni persona può relazionarsi, con personaggi bisessuali e gay e di tutte le etnie. Riverdale è aggiornato con quello che è il nuovo mondo e ciò che è il 2017. Molti show dovrebbero seguire l'esempio, perché ci sono molte serie in cui questo non avviene. Non hanno niente!

Crescendo biracial, non avevo nessuno a cui guardare come esempio in TV o nei film. Halle Berry era la persona più vicina che mi assomigliasse. Sono felice di vedere più persone biracial sullo schermo, e sono felice di essere una figura di riferimento per le bambine."

Riverdale va in onda ogni Mercoledì sera su The CW. Lo spettacolo vede KJ Apa nei panni di Archie Andrews, Lili Reinhart nei panni di Betty Cooper, Camila Mendes nei panni di Veronica Lodge, Cole Sprouse nei panni di Jughead Jones, Marisol Nichols nel ruolo di Hermione Lodge, Madelaine Petsch nel ruolo di Cheryl Blossom, Ashleigh Murray nel ruolo di Josie McCoy, Mädchen Amick nel ruolo di Alice Cooper, Luke Perry come Fred Andrews, Casey Cott come Kevin Keller, Mark Consuelos come Hiram Lodge e Skeet Ulrich come FP Jones.