Variety spoilera il finale di Loki 2: il destino di Kang, Jonathan Majors e Dottor Destino

L'articolo bomba di Variety sul futuro del MCU e il ritorno degli Avengers originali per un nuovo film si snoda anche attraverso un altro importante tassello della Saga del Multiverso, ovvero il destino di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.

Affrontando di petto la spinosa questione del processo di Jonathan Majors, Variety parte direttamente dal problema principale che la Marvel si ritroverà ad affrontare, ovvero il finale della stagione di Loki 2, che includerà il ritorno di Kang e ne farà il protagonista di Avengers: The Kang Dynasty: l'attore sostiene di essere la vittima e proverà a dimostrarlo in tribunale, ma la Marvel ritiene che il danno alla sua reputazione sia irreparabile e insieme alla possibilità che possa perdere la causa la società ha già deciso di riconsiderare i suoi piani per incentrare la Fase 5 e la Fase 6 successiva su Kang il Conquistatore.

Durante un incontro tra le alte sfere Marvel che si è tenuto - secondo Variety - in questi giorni a Palm Springs, i dirigenti hanno discusso i piani di riserva, tra i quali la scelta di affidare il ruolo di Kang ad un altro attore oppure passare ad un altro importante villain dei fumetti, il Dr. Destino (che, curiosamente, è il villain del crossover Secret Wars, che ha ispirato gran parte della Saga del Multiverso). "La Marvel è davvero fottuta con l'intera prospettiva di Kang", dice una fonte anonima intervista da Variety, che sostiene di aver visto l'episodio finale di Loki 2: “E non hanno ancora avuto l’opportunità di riscrivere il futuro della saga fino a poco tempo fa a causa dello sciopero della WGA. Ma non vedo proprio quale possa essere la scappatoia, in questo caso". Secondo un'altra fonte, la Marvel aveva iniziato a dubitare del valore attrattivo di Jonathan Majors già con Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che non è andato benissimo al box office.

Insomma, un report a dir poco scottante quello di Variety che sicuramente farà discutere: vedremo se queste anticipazioni saranno rispettate dai fatti quando la Marvel sarà chiamata a comunicare la propria decisione al pubblico di fan.