Vasco Rossi Non Stop Festival 2020 rinviato al 2021: nuove date, biglietti e rimborsi

Come ampiamente preannunciato da Vasco Rossi, Live Nation ha comunicato oggi in via ufficiale il rinvio a Giugno 2020 di Vasco Non Stop Festival 2020, il tour che il rocker di Zocca avrebbe dovuto tenere nei principali festival italiani.

"E’ ufficiale: Causa Covid-19, l’appuntamento con Vasco Non Stop Live Festival 2020 viene rimandato a Giugno 2021. La conferma di quanto già immaginavamo è arrivata con il decreto legge, n 33 del 16 maggio 2020, che vieta per questa estate “assembramenti” e quindi i grandi concerti che erano previsti per quest’anno. La notizia, che non ci ha colto di sorpresa, è arrivata nei giorni in cui Vasco e tutto il suo staff al completo – band e tecnici - avrebbero dovuto ritrovarsi, a Rimini, per iniziare le prove concerto di un tour da oltre 360.000 spettatori già prenotati” si legge nel post pubblicato su Instagram.

Live Nation, al contempo, ha però già annunciato che il tour si terrà nel 2021 con nuove date nelle stesse città (Firenze, Milano, Roma ed Imola), negli stessi festival. Il nuovo calendario sarà annunciato entro il 29 Maggio.

Interessante anche la parte sui biglietti: quelli già acquistati infatti rimarranno validi per i rispettivi concerti del 2021. Coloro che non sono più interessati, avranno la facoltà di ricevere il rimborso sotto forma di voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato. Tale richiesta potrà essere inviata entro e non oltre il 15 Giugno 2020.