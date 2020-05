Vasco Rossi in concerto: ufficiali le date del tour in partenza a giugno 2021

Sono stati annunciati da poco e si terranno tra un anno esatto i concerti del Vasco Non Stop Live Festival 2021, il tour di Vasco Rossi programmato per giugno 2021, quando l'emergenza Coronavirus ci avrà (si spera) lasciati e potremo tornare tutti a cantare sotto il palco.

Si comincia ad intravedere finalmente uno spiraglio di luce per i prossimi appuntamenti musicali annunciati dagli artisti. Sono state rese ufficiali le tappe e relativi giorni in cui si terranno i concerti tanto attesi del Blasco.

Le date del Vasco Non Stop Live Festival 2021 sono le seguenti:

13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano

18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena)

22 giugno all’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock in Roma

Gia 360.000 i biglietti venduti per il futuro spettacolo dal vivo del rocker italiano più famoso al mondo. Una speranza per tutti gli artisti che nelle ultime settimane hanno fatto sentire la loro voce per un settore messo alle strette dal distanziamento sociale e dall'impossibilità di programmare la ripartenza nel breve periodo. Anche l'Eurovision è andato in diretta streaming, ultimo tra gli eventi saltati questa primavera.

Sicuramente la crisi legata all'emergenza sanitaria ha dato delle batoste al mondo dello spettacolo e dei concerti live, che però vuole tornare a rivivere più forte di prima, e questo comunicato ufficiale è solo uno dei segnali che ci aspettiamo di ricevere sempre più di frequente da questo momento in avanti.