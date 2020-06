Vasco Rossi presenta la 'Silvia' della sua canzone: 'Abitava vicino casa mia, eccola'

Vasco Rossi si racconta tramite un post sul suo account ufficiale di Instagram. Un evento più unico che raro per il cantautore di Zocca, che diversi anni fa regalò al mondo un brano che è entrato a far parte della storia della musica italiana ed internazionale, "Silvia".

Per festeggiare i 43 anni del suo primo 45 giri "Jenny/Silvia" (era il 15 giugno 1977) è proprio Vasco che in un lungo post su Instagram racconta qualcosa della ragazza che conosceva poco ma che immaginava a modo suo, mentre scriveva il brano ispirato a lei:

"Silvia abitava vicino a casa mia e ne avevo un'immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto. Vista sempre con gli occhi del cantautore. E già lì si vedeva il mio stile a pennellate, immagini, invece di un racconto. Lei che si sveglia, una serie di scatti, un tratto un po' impressionista. Uno sbocciare delicato, dove gli ormoni diventano fiori. Ero anche dalla sua parte quando si metteva il rossetto e la mamma non voleva".

Poi prosegue rivelando anche qualche dettaglio della sua infanzia: "Se fossi stato una femmina, a quell'età mi sarei comportato come lei. Racconto queste cose perché ho una parte femminile importante, sono cresciuto in mezzo alle donne delle famiglia, la mamma e le zie: l'Espedita, l'Iliana, la Rosanna e l'Ivana".

In calce alla notizia trovate i due post pubblicati da Vasco. E proprio il cantautore ha confermato di recente le date del suo tour Vasco Non Stop Festival che ripartirà a giugno 2021, quando si spera che tutto sarà tornato alla normalità.