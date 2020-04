Vasco Rossi, si va verso il rinvio dei concerti del tour estivo 2020

La difficile situazione del Coronavirus sta spingendo molti artisti sia italiani che internazionali a rinviare a data da destinarsi i tour in programma durante la prossima estate. Tra questi potrebbe figurare anche quello di Vasco Rossi, che sul proprio account ufficiale Facebook ha lasciato intendere che il tour 2020 potrebbe tenersi nel 2021.

"Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per Giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo Settembre, in caso contrario l'appuntamento sarà per Giugno 2021" scrive il rocker di Zocca in un post condito da una serie di fotografie che lo vedono indossare una mascherina nera. "Avevo fatto tutti i miei progetti...colpa del virus!" continua, parafrasando la sua Colpa di Alfredo.

Sebbene manchi l'annuncio ufficiale, quindi, è improbabile che il tour estivo di Vasco possa tenersi quest'anno: centrale sarà il nuovo DPCM che dovrebbe contenere tutte le disposizioni sulla fase 2 dell'emergenza sanitaria.

Secondo alcuni esperti i concerti potrebbero tornare solo ad autunno 2021, ed anche altri artisti internazionali nelle ultime settimane hanno annunciato lo slittamento dei loro tour. A riguardo questa mattina sono rimbalzate le dichiarazioni di Laura Pausini che, come fatto da Tiziano Ferro ha chiesto maggiori tutele per tutte le persone che lavorano nell'indotto dello spettacolo.