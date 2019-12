Il Vaticano sarà il protagonista delle prossime puntate de I Medici

La serie TV dedicata alla storica famiglia fiorentina sta avendo un grande successo, come potete leggere nella notizia sugli ascolti de I Medici. Vediamo quindi l'anticipazione delle prossime due puntate che andranno in onda nella serata di lunedì 9 dicembre.

Su Rai 1 infatti sarà presente un doppio appuntamento con la serie prodotta da Frank Spotniz e Nicholas Meyer: l'episodio numero cinque si intitolerà "La Santa Sede" e ci mostrerà il viaggio di Lorenzo e Clarice a Roma, con l'obiettivo di influenzare l'elezione del nuovo Papa, dopo la morte di Sisto IV. Una volta arrivati in Vaticano però, i due dovranno affrontare il conte Riaro, anche lui interessato a far eleggere un Papa più vicino alle sue posizioni.

La puntata sei invece, dal titolo "Un Uomo senza Importanza", metterà in scena uno dei momenti più difficili per il governo dei Meidici: Lorenzo è malato, i suoi nemici sono pronti a colpire e anche la banca dei signori di Firenze inizia a risentire dello stato di salute del capofamiglia. L'arrivo de I Medici su Rai 1 ha iniziato la fase conclusiva dello show che ha trasposto la vita di Lorenzo il Magnifico, dimostrandosi sin da subito un grande successo di critica e di pubblico, nel cast è presente Daniel Sharman, già visto in Fear The Walking Dead, serie spin-off prodotta da AMC.