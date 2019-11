Una vecchia conoscenza sta per tornare in The Flash, chi sarà?

Se il quinto episodio di The Flash ha sbigottito il pubblico per la scomparsa di un personaggio, il sesto sembra riportare sul set una vecchia conoscenza di Barry. A dare la notizia un'immagine distribuita dalla CW, che ha immediatamente catturato la nostra attenzione. Spoiler alert: continuate la lettura con cautela.

Protagonista dello scatto sarebbe Esperanza Garcia/ Ultraviolet la cugina Allegra che si era macchiata di efferati omicidi nell'episodio 6x02. Adesso che Allegra è in missione con Nash Wells, Esperanza torna in città: qual'è il suo obiettivo, cosa succederà?



Altri scatti dal sesto episodio di The Flah promettono una puntata ricca di eventi, qui la sinossi ufficiale di "License to Elongate":



"Barry volge la sua attenzione ad Elongated Man prospettandogli quello che sarà il mondo dopo la Crisi, ed eventualmente dopo la dipartita di Flash, ma sarà invece Ralph a dargli un importante consiglio. Intanto Cecile affronterà un momento di crescita personale aiutando Chester P. Runk a recuperare la sua identità."



Il prossimo episodio di The Flash 6 è stato diretto da Danielle Panabaker, scritto da Thomas Pound e Jeff Hersh e vedrà impegnati Grant Gustin, Candice Patton (Iris West), Danielle Panabaker (Caitlin Snow / Killer Frost), Carlos Valdes (Cisco Ramon/ Vibe), Tom Cavanagh (Harrison Wells), Jesse L. Martin as Joe West, Danielle Nicolet (Cecile Horton), Hartley Sawyer (Ralph Dibny/ Elongated Man) e Brandon McKnight (Chester P. Runk).



La 6x06 andrà in onda negli Stati Uniti il 19 novembre.