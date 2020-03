Un vecchio episodio di The Walking Dead prevedeva una scena di sesso tra Laura ed Eugene

Nel corso delle riprese di uno show come The Walking Dead non tutto ciò che viene filmato finisce poi negli episodi trasmessi in TV: capita spesso, allora, che ai fan non arrivino scene che, però, sarebbe stato sicuramente divertente vedere.

Se si parla, poi, di scene di sesso inaspettate tra due protagonisti il discorso inevitabilmente si fa ancora più interessante: abbiamo visto, ad esempio, quanto abbia fatto parlare di sé una certa scena di sesso presente in The Walking Dead 10.

La sequenza di cui parliamo risale però all'ottava stagione ed aveva come protagonisti Laura ed Eugene. A raccontarlo è proprio l'interprete di Laura, Lindsley Register: "Ho girato tante scene di Laura che interagiva con Rosita o Eugene che non verranno mai trasmesse. Giriamo davvero un sacco di roba che non arriva in TV. C'erano delle scene di me e Rosita che diventavamo amiche uccidendo zombie insieme. Ad un certo punto le salvavo la vita. E poi girammo una scena molto divertente in cui io ed Eugene ci davamo dentro" ha raccontato l'attrice.

Chissà se ai fan sarà mai concesso di dare un'occhiata a queste scene mai incluse nelle versioni finali degli episodi! Tornando alla stagione presente, intanto, nuovi dettagli sul passato di Gamma sono stati svelati nell'ultimo episodio di The Walking Dead.