Un vecchio pesce d'aprile trasformava Arrow in uno show modello Batman 1966

Continuano le rivelazioni di Marc Guggenheim ora che la serie di Arrow si è definitivamente conclusa con la sua ottava stagione. A quanto pare, lo sceneggiatore e produttore aveva realizzato uno script per il 1° aprile 2014 che trasformava lo show in una serie modello Batman del 1966.

Realizzato proprio per la giornata del Pesce d'Aprile, la sceneggiatura in questione, oggi condivisa da Guggenheim, ribaltava tutte le premesse della serie trasformandola in una versione più solare e decisamente camp della stessa, in modo da ricordare esplicitamente la serie classica di Batman con Adam West degli anni '60. Già a partire dalla peculiare voce fuori campo che appare nello script dell'episodio, intitolato "Due-Facce", si capisce che qualcosa decisamente non torna con la serie: "Un'altra giornata di sole a Starling City, luminosa e lucente come un gioiello. Ma la perfezione è genuina?".

Tutto lo script poi è un'eplosione di rimandi camp, come i nomi degli stessi personaggi, da Mr. Bottomham, presidente della associazione Crime-Does-Not-Pay-Well, mentre Oliver e Roy hanno una dinamica che ricorda proprio quella di Batman e Robin.

Come ricordato dallo stesso Guggenheim, lo script è chiaramente un fake, ma una citazione al Batman degli anni '60 ha fatto infine capolino nella serie The CW, nello specifico nel crossover Crisi sulle Terre Infinite, quando in un momento all'inizio del primo episodio abbiamo rivisto il mitico Burt Ward riprendere i panni del suo Robin, il ragazzo meraviglia; nell'episodio Ward indossava un maglione che riprendeva proprio i colori del suo personaggio e in un frangente esclamava: "Holy crimson skies of death!", prima che il suo mondo venisse distrutto, e il mondo era... Terra-66!

