Un vecchio trucco di Jimmy nella nuova clip di Better Call Saul

TV Guide ha pubblicato in esclusiva una clip del prossimo episodio di Better Call Saul, in streaming su Netflix da martedì 17 marzo. Nel filmato vediamo l'avvocato precedentemente noto come Jimmy McGill, interpretato da Bob Odenkirk, utilizzare un vecchio trucco già sfruttato in passato nella serie spin-off di Breaking Bad.

Saul Goodman, infatti, è impegnato a difendere Mr Acker (Barry Corbin), un cliente che non vuole abbandonare la sua casa che deve essere demolita, e il suo piano prevede la manomissione dell'indirizzo.

Quando arriva il team della demolizione, l'avvocato fa presente che si tratta dell'indirizzo sbagliato, e dopo un po' di proteste afferma: "Mr Acker abita qui da trent'anni, penso che conosca il suo indirizzo". Per dimostrarlo, gli fa prendere alcune lettere della cassetta della posta, ovviamente contraffatte.

I fan più attenti di Better Call Saul ricorderanno che questa non è la prima volta in cui Jimmy McGill / Saul Goodman ricorre a un trucchetto del genere. Nella seconda stagione, infatti, grazie a una sortita notturna in una copisteria aveva sabotato alcuni documenti di Chuck (Michael McKean) alterando l'indirizzo di una filiale di Mesa Verde, facendo passare l'errore per una disattenzione di suo fratello. Ma se quell'imbroglio era servito a proteggere e aiutare la sua Kim (Rhea Seehorn), stavolta la cosa potrebbe metterla in grossi guai, dopo che lei stessa, nello scorso episodio, aveva chiesto aiuto al suo compagno.

Staremo a vedere se ci saranno conseguenze. La clip si può vedere in calce all'articolo, cliccando sul link della fonte. In questa quinta stagione di Better Call Saul, che ha debuttato con 1,6 milioni di spettatori su AMC, abbiamo assistito anche al ritorno di Hank.