Dove vedere Atalanta - Valencia di Champions League in TV e streaming

Dopo la prima tranche degli ottavi di Champions League di ieri, questa sera si torna nuovamente in campo. Contrariamente a quanto avvenuto meno di 24 ore fa, tra le protagoniste ci sarà anche un'italiana: l'Atalanta dei miracoli di Gasperini, che scenderà in campo a San Siro contro il Valencia.

Dove vedere Atalanta - Valencia

La partita tra Atalanta e Valencia sarà trasmessa in esclusiva su Sky, mercoledì 19 Febbraio, alle ore 21:00 su SkySport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR per gli abbonati a Sky Q.

Il match, commentato da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, potrà essere seguito anche in streaming dagli abbonati a NOW TV e su Sky Go Plus e Sky Go classico.

Dove vedere Tottenham - Lipsia

L'altro appuntamento di serata è quello tra il Tottenham finalista dello scorso anno ed il Lipsia. L'orario è lo stesso (ore 21), ma il canale sarà Sky Sport Football e Sky Sport 253. Non è prevista la trasmissione in 4K HDR. La telecronaca è affidata al solo Nicola Roggero.

La visione in streaming è garantita attraverso le modalità descritte poco sopra, ovvero Now TV e Sky Go.

Per coloro che non vogliono perdersi nemmeno un momento, invece, è disponibile la Diretta Gol Champions League su Sky Sport 251.