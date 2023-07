Dove vedere I Cesaroni? Guida per guardarlo in streaming

Una delle serie televisive italiane più amate dal grande pubblico e andate in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 è finalmente disponibile in streaming: ma dove e come si può vedere I Cesaroni? Ve lo spieghiamo noi.

Per vedere I Cesaroni innanzi tutto tenetevi pronti degli abbonamenti streaming perché vi serviranno. La serie televisiva con protagonista Claudio Amendola conta di 6 stagioni, e queste sono tutte disponibili su Amazon Prime Video. L'abbonamento a Prime include quindi tutti gli episodi della serie dal primo all'ultimo, ma non è la sola piattaforma che vi permette di vedere il prodotto.

Se infatti passate a Netflix potrete vedere I Cesaroni ma soltanto le prime 3 stagioni. Netflix infatti al momento non ha le stagioni 4-5-6, perciò nel caso avreste soltanto metà serie disponibile.

Se invece siete abbonati a Infinity sappiate che su Infinity Plus potrete vedere le prime cinque stagioni de I Cesaroni. Un po' di più rispetto a Netflix ma comunque non la serie tv completa dall'inizio alla fine.

Prodotta dalla Publispei per RTI e andata in onda dal 7 settembre 2006 al 19 novembre 2014, I Cesaroni è basata sulla serie televisiva spagnola Los Serrano. Racconta le vicissitudini giornaliere di una famiglia allargata di Roma, capitanata da Claudio Amendola con Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora e tantissimi attori italiani che negli anni sono passati e apparsi nella serie.

Tra l'altro, sapete che fine hanno fatto gli attori de I Cesaroni? E poi lo stesso cast aveva ricordato le origini de I Cesaroni per l'arrivo della serie su Mediaset Extra.

Voi avevate visto la serie o la recupererete adesso in streaming? Raccontateci tutto nei commenti!