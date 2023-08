Dove vedere Criminal Minds in Italia? Guida per recuperarlo in streaming

Fra i tantissimi prodotti per lo streaming è difficile districarsi e capire dove vedere cosa, soprattutto se si tratta di una serie come Criminal Minds che ha all'attivo quindici stagioni e un revival. Ma dove la si può recuperare tutta in streaming in Italia?

A differenza di dove vedere in streaming CSI - Scena del crimine bisogna dire che per i fan di Criminal Minds la sfida è molto meno ardua. Infatti la serie della CBS che racconta le indagini di una squadra di criminologi dell'FBI è su una delle piattaforme più utilizzate in Italia, quindi potete stare tranquilli, sia che vogliate rivedere alcuni episodi sia che siate pronti a imbarcarvi per la prima volta nella mente dei criminali statunitensi.

Criminal Minds è presente tutta su Disney Plus dall'inizio alla fine. Ci sono infatti le quindici stagioni canoniche con i loro 300 e rotti episodi e anche Evolution, la serie revival uscita a fine 2022 che riporta in scena i personaggi più amati del prodotto. Disney Plus la inserisce come sedicesima stagione visto che è a tutti gli effetti un proseguo delle vicende dopo la chiusura (all'epoca apparentemente definitiva) con la quindicesima stagione.

In Italia la serie era stata trasmessa su Fox Crime, per questo infatti è Disney Plus ad averla tutta in streaming sulla sua piattaforma. In chiaro invece Criminal Minds era poi passata su Rai2. Una serie che si era conquistata una grandissima fetta di pubblico proseguendo per così tanto tempo, anche se ha avuto parecchi problemi: sapevate perché Criminal Minds era stata cancellata?

Quindi se volete vederla o rivederla trovate tutta Criminal Minds su Disney Plus, non potete proprio sbagliarvi.

E quindi voi l'avete già vista o volete cominciare per la prima volta questa nuova avventura? Diteci tutto nei commenti.