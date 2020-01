Dove vedere il Derby di Roma e Napoli - Juventus in TV e streaming

Giornata di Serie A ricca di appuntamenti di rilievo, quella che è cominciata ieri sera con la vittoria del Milan sul campo del Brescia. I big match sono tutti in programma nella giornata di domani, quando la Juventus farà visita al Napoli ed a Roma andrà in scena il Derby della Capitale.

Per quanto riguarda Napoli - Juventus delle 20:45, il big match sarà trasmesso in esclusiva su Sky anche in 4K per gli abbonati a Sky Q. Si tratta di una delle sfide più affascinanti, che negli ultimi anni ha visto le due squadre contendersi il Campionato ma che quest'anno ha un sapore diverso per i difficili momenti che stanno attraversando le due squadre.

Chiaramente, la partita potrà essere vista anche in streaming su Now TV, per coloro che posseggono il pacchetto calcio, e su Sky Go per gli abbonati alla pay tv .

Alle 18:00 invece andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, che da sempre è il match più atteso dell'anno da entrambe le tifoserie. Anche questa partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, con ampio prepartita e postpartita che condurrà gli appassionati direttamente a Napoli-Juve. Le modalità di visione in streaming sono le stesse elencate poco sopra.