Dove vedere la docuserie su Hayao Miyazaki dopo l'Oscar a 'Il Ragazzo e l'Airone'?

Lo scorso fine settimana si è tenuta la 96esima edizione degli Academy Award, che ha sancito la vittoria di numerose pellicole e dei protagonisti che ne hanno preso parte (qui trovate l’elenco completo di tutti i vincitori degli Oscar 2024). Una vittoria ampiamente prevista è stata quella de Il Ragazzo e l’Airone di Hayao Miyazaki.

Il Ragazzo e l’Airone sarà, molto probabilmente, l’ultimo capolavoro di Miyazaki: il maestro dell’animazione giapponese è ormai prossimo a ritirarsi, lasciandoci in un mondo privo della sua arte immortale. La sua vittoria agli Oscar 2024, dunque, non basta certo a celebrarne l’immensità: perché, allora, non concedersi uno sguardo alla docuserie a lui dedicata? Passata quasi inosservata durante le festività, la serie a lui dedicata Miyazaki - 10 anni di magia, è ritornata in auge grazie al chiacchiericcio intorno alla vittoria del maestro. Ma dove vederlo? E di cosa tratta?

Come ogni documentario che si rispetti, Miyazaki - 10 anni di magia non ha una vera e propria trama se non l’intento del regista Kaku Arakawa, l’unico a cui il disegnatore abbia permesso di avvicinarsi così tanto, di seguirlo in un decennio cercando di capire il processo creativo dietro le sue opere. Dopo l’uscita di Never Ending Man, il cui regista aveva seguito un Miyazaki prossimo al pensionamento e alla chiusura dello Studio Ghibli, questa volta riusciamo a fare un viaggio lungo 10 anni. Il documentario è suddiviso in 4 puntate da 50 minuti ciascuna intitolati, non a caso, Ponyo Is Here, Drawing What’s Real, Go Ahead - Threaten Man e No Cheap Excuses ed è disponibile su Sky Go e Now Tv.

Se vi siete persi l’ultimo capolavoro del maestro dell’animazione giapponese, qui trovate la nostra recensione de Il Ragazzo e l’Airone.

