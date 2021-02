Dove vedere Friends nel 2021? Le piattaforme streaming su cui trovarlo

Il primo episodio di Friends è andato in onda per la prima volta nel 1994 e la serie si è conclusa nel 2004, dopo ben dieci stagioni. Ci sono diversi modi per vedere per la prima volta la serie o fare il bingewatching della sitcom più amata e dei suoi 236 episodi che la compongono.

Tutte e dieci le stagioni attualmente sono presenti in streaming su Netflix o potete acquistarle e vederle in streaming su Rakuten TV e Microsoft Store (quest'ultimo, però, ha solo 5 stagioni).

Alla fine del 2020 Netflix, però, rischiava di perdere i diritti della messa in onda delle dieci stagioni di Friends. Infatti la società aveva sempre dichiarato che dal 31 dicembre Friends non sarebbe più andato in onda sulla piattaforma di streaming, ma a quanto pare non è stato così grazie anche al grande successo che continua ad avere.

In realtà è un pericolo che compare ogni dicembre, ma questa volta era ancora più concreto perché la nuova piattaforma HBO Max di proprietà di Warner Media ha acquistato i diritti dell'intero catalogo di Friends a discapito di Netflix e ad altri distributori tra cui Amazon Prime Video. Questo dettaglio ha fatto temere una scadenza imminente della nota sitcom anche in Italia, ma a quanto pare l'assenza di HBO Max sul territorio italiano ha posticipato la cancellazione di Friends dalla piattaforma Netflix.

D’altronde la tanto attesa reunion del cast negli studi di Warner Bros, rimandata a causa della pandemia, avrebbe dovuto lanciare proprio l’arrivo di Friends su HBOMax lo scorso maggio: le 10 stagioni della serie sono attualmente disponibili sul servizio streaming, ma l’evento con gli attori è stato rimandato a marzo prossimo.

Se siete curiosi potete scoprire i migliori episodi delle prime cinque stagioni di Friends, o leggere le cinque teorie secondo cui Chandler e Rachel sarebbero imparentati.