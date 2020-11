Dove vedere Friends? Guida definitiva per il bingewatching

Il pilot di Friends è andato in onda per la prima volta su NBC nel 1994 e la serie si è conclusa nel 2004, dopo ben dieci stagioni. Ci sono diversi modi per vedere per la prima volta la serie o fare il bingewatching della sitcom più amata e dei suoi 236 episodi che la compongono.

Tutte e dieci le stagioni attualmente sono presenti in streaming su:

Netflix

Amazon Prime Video

O puoi acquistarle e vederle in streaming su:

Rakuten TV

Microsoft Store

Friends seguiva un gruppo di giovani adulti dall’età non sempre coerente durante gli episodi: Phoebe Buffay, Monica e Ross Geller, Rachel Green, Joey Tribbiani e Chandler Bing, che vivevano a New York City e cercavano di bilanciare le loro vite personali, sociali e professionali e di trovare la loro strada. Friends è considerato uno dei più grandi programmi televisivi di tutti i tempi che ancora oggi riesce a riscuotere un successo planetario e attirare schiere di nuovi fan o di vecchi appassionati che continuano a riguardare lo show.



Un'attesissima reunion sarebbe dovuta avvenire quest'anno con uno speciale per HBO Max ma a causa della pandemia di COVID-19 le riprese sono state rinviate e non c'è attualmente una data certa di uscita. Indubbiamente però i fan non vedono l'ora di vedere di nuovo Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry nei panni dei loro iconici e indimenticabili personaggi e dare un'occhiata a che cosa è successo nelle loro vite.



Se siete curiosi potete scoprire i migliori episodi delle prime cinque stagioni di Friends, o leggere le cinque teorie secondo cui Chandler e Rachel sarebbero imparentati.