Dove vedere Inter - Atalanta e Roma - Juventus in TV e streaming

Si torna nuovamente in campo con la Serie A, in occasione dell'ultima giornata del girone d'andata che decreterà i Campioni d'Inverno. Continua il duello a distanza tra Juventus ed Inter, che si stanno contendendo lo Scudetto con un rullino di marcia invidiabile. Le due squadre però sono chiamate ad affrontare due sfide molto difficili.

L'Inter scenderà in campo questa sera, Sabato 11 Gennaio, alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano contro l'Atalanta dei record di Gasperini. La super sfida tra le due squadre nerazzurre sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, anche sul nuovo canale DAZN1 di Sky, con ricco prepartita a partire dalle 20:30 condotto da Diletta Leotta insieme agli altri talent.

Domani sera invece sarà la volta di Roma - Juventus. Allo Stadio Olimpico di Roma si affronteranno la squadra di Fonseca, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Torino, e la compagine di Sarri che nell'ultimo match ha vinto contro il Cagliari grazie alla tripletta di CR7. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, anche in 4K per gli abbonati a Sky Q.

Roma - Juventus potrà essere vista anche in streaming su Sky Go o Now TV, per coloro che posseggono il pacchetto calcio.

Lazio - Napoli di oggi pomeriggio alle 18:00 sarà invece trasmessa su Sky, ma non in 4K.