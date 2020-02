Dove vedere Inter - Napoli di Coppa Italia in TV e streaming

Torna la Coppa Italia, con la prima delle due semifinali d'andata che stabiliranno le squadre che si sfideranno a maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Questa sera alle 20:45 dallo Stadio San Siro di Milano andrà in scena la sfida tra l'Inter di Antonio Conte ed il Napoli di Rino Gattuso.

Dove guardare Inter - Napoli di Coppa Italia

La partita sarà trasmessa come sempre dalla Rai su Rai 1, con ampio pre e post partita. Il match potrà essere visto anche sul digitale terrestre al canale 1 o 501 in alta definizione, su Tivùsat (canale 1 e 101) e Sky (101).

In caso di problemi con la sintonizzazione, vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come sintonizzare i canali Mediaset e Rai sui decoder ed i televisori, utilizzando la ricerca manuale o automatica.

Come sempre, la televisione di Stato consentirà di seguire la partita anche sulla piattaforma proprietaria RaiPlay in streaming, a partire dallo stesso orario, in maniera completamente gratuita.

La sfida di ritorno andrà in scena il 5 Marzo 2020, sempre alle 20:45, allo Stadio San Paolo di Napoli.

Probabili formazioni Inter - Napoli

Inter (3-5-2): Padelli; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.