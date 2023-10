Dove vedere l'intervista di Corona del 17 Ottobre 2023? Nuove rivelazioni sulle scommesse

Il cachet di Fabrizio Corona in Rai continua a tenere banco e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine la questione è diventata anche politica, al punto che alcuni parlamentari hanno già annunciato che chiederanno delucidazioni all’amministratore delegato di Rai ed il DG.

Nel frattempo però, il Re dei Paparazzi continua come un treno a seguire la vicenda calcio scommesse, che ha portato all’allontanamento dalla Nazionale di Tonali e Zaniolo ed ha acceso i riflettori anche su Fagioli della Juventus e Zalewski della Roma. Corona, che negli ultimi giorni ha svelato un nome alla volta sui propri canali social, ha annunciato che stasera, 17 Ottobre 2023, dopo la partita che gli Azzurri di Luciano Spalletti giocheranno a Wembley contro l’Inghilterra, farà tutti i nomi ad “Avanti Popolo”.

Il programma, condotto da Nunzia De Girolamo, andrà in onda alle 22:40 circa su Rai 3 e potrà essere seguito oltre che in TV anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Corona ha promesso l’elenco completo dei calciatori e personalità legate al mondo del calcio coinvolte nel nuovo scandalo, e siamo sicuri che l’audience sarà elevatissimo, oltre che la curiosità.