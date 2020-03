Dove vedere Juventus - Inter di stasera in TV, 4K e streaming

Dopo il rinvio della scorsa settimana, questa sera si giocherà a porte chiuse dall'Allianz Stadium di Torino la sfida tra Juventus ed Inter. Vista l'impossibilità a trasmetterla in chiaro, la partita potrà essere vista in esclusiva su Sky ed in streaming.

Nello specifico, potranno vederla solo gli abbonati al pacchetto Calcio e Sport, a partire dalle 20:00 con ampio prepartita dallo stadio di Torino.

La trasmissione avverrà su Sky Sport sui canali 202 e 251 del satellite e fibra, o sui canali 473 e 483 del digitale terrestre. In alternativa, si potrà vedere anche sul canale 201 (Sky Sport Uno) e su 472/482 del digitale.

Per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento a Sky Q da satellite, sarà data anche la possibilità di seguirla in 4K HDR dai decoder abilitati e sui TV compatibili.

Se invece avete intenzione di seguire la partita in streaming su smartphone o tablet, resta la possibilità di accedere ai canali tramite Sky Go e Sky Go Plus, o in alternativa tramite Now TV, chiaramente sottoscrivendo l'abbonamento Sport.

Sfumata quindi la possibilità di poter vedere il big match su Rai 1, Canale 5 o TV8, nonostante la disponibilità arrivata dalla tv di Stato, Mediaset e la stessa Sky. A pesare sono gli obblighi contrattuali.