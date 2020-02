Dove vedere Lione - Juventus di Champions League in tv e streaming

Dopo Napoli - Barcellona di ieri sera, tra poche ore si torna nuovamente in campo con la Champions League. Al Parc Olympique Lyonnais di Lione si troveranno di fronte l'Olympique Lione e la Juventus, per l'andata degli ottavi di finale della competizione calcistica più importante al mondo.

Dove vedere Lione - Juventus

Contrariamente a quanto avvenuto con la sfida del San Paolo, il match tra Lione e Juventus non sarà trasmesso in chiaro.

Potranno seguirla infatti solo gli abbonati a Sky, al pacchetto Sport che come noto comprende tutte le competizioni calcistiche europee, tra cui anche Champions ed Europa League.

Il match sarà visibile sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport) su satellite e fibra ottica, e sul 472 e 482 su digitale terrestre. La pay tv permetterà anche di seguirla in 4K HDR, per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky Q tra quelli proposti da Sky.

Per coloro che invece intendono seguire la partita in streaming, si potrà guardare su Sky Go e Now TV. Il calcio d'inizio è in programma alle 21:00, con prepartita al via dalle 20:00.

Probabili formazioni Lione - Juventus

Olympique Lione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier, Ekambe, B.Traorè. Allenatore: Rudi Garcia;

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Nel frattempo continuiamo a monitorare anche la situazione di Juventus - Inter di Serie A.