Dove vedere Lost online? Ecco come guardarlo in streaming

Lost è un’epopea durata ben 6 anni che non si è mai esaurita ed ha portato i telespettatori a ideare congetture, teorie e melodrammi. Un finale incomprensibile o poco coerente ha reso infinito questo labirinto temporale ed umano di dispersioni e rapporti umani che, se voleste, potreste riprendere.

Lost è una serie televisiva statunitense creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber e prodotta da ABC, Bad Robot Productions e Grass Skirt Productions. Andò in onda dal 2004 al 2010 per un totale di 114 episodi e 6 stagioni con il finale di Lost che fu uno degli episodi televisivi più visti della storia.

La sceneggiatura è stata scritta dal celebre Abrams, Lindelof e Lieber, mentre la colonna sonora è stata composta da Michael Giacchino. La serie venne acclamata dal pubblico e dalla critica, ricevendo diversi riconoscimenti tra cui un Golden Globe e ben tre Emmy Awards con tanto di più di 16 milioni di telespettatori alle prime messe in onda di ciascun episodio della prima stagione.

Nel 2013 Lost venne addirittura eletto come la 27esima serie meglio scritta nella storia della televisione dalla Writers Guild of America divenendo parte integrante della cultura popolare occidentale: al suo interno si possono infatti trovare diversi riferimenti alla storia, mitologia, scienza, religione, filosofia, letteratura, cinema e musica e la serie è anche citata all'interno di film, fumetti e videogiochi.

Insomma, Lost rappresenta un successo incredibile che ancora oggi non accenna ad esaurirsi, ma ci sono ancora tante persone che non hanno avuto modo di vedere la serie. Nessun problema, oltre a varie repliche presenti su Rai 4, ma queste oltre alla ormai risaputa confusione di orari e difficoltà nel seguire le puntate, ha visto anche alcuni episodi ingiustamente censurati. Per tale motivo il consiglio è quello di seguirla interamente in streaming tramite la piattaforma Amazon Prime Video (fino a qualche mese fa invece i diritti erano stati acquisiti da Netflix).

In Lost sono molto importanti i numeri, ma cosa sono? Eccoveli spiegati!