Dove vedere Milan - Juventus di Coppa Italia in TV e streaming

Dopo la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli di ieri, questa sera si torna nuovamente a San Siro per la seconda gara d'andata del penultimo turno della coppa nazionale. A sfidarsi alla Scala del Calcio ci saranno il Milan di Ibrahimovic e la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Milan - Juventus

La partita sarà ovviamente trasmessa dalla Rai, su Rai 1 a partire dalle 20:45 con ampio pre e post partita. Il match potrà essere seguito anche sul digitale terrestre al numero 1 e 501, e su Tivùsat (1 e 101), oltre che su Sky (101).

Per coloro che non hanno modo di seguire la partita in TV anche in streaming sulla piattaforma proprietaria RaiPlay, che garantisce la visione gratuita in diretta attraverso l'apposita sezione, anche su smartphone, PC e tablet.

La sfida di ritorno è in programma il 4 Marzo, alle 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Ricordiamo che in aso di pareggio varrà la regola dei gol in trasferta, come avviene anche per le partite di Champions League ed Europa League. Di seguito le possibili formazioni:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala