Dove vedere Milan - Torino di Serie A in TV e streaming

Dopo il big match di ieri sera, si chiude questa sera la 24esima giornata di Serie A, con lo scontro tra Milan e Torino. Alle 20:45 allo Stadio San Siro si troveranno di fronte Ibrahimovic e Belotti, in una sfida molto importante per entrambe le squadre.

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky, per coloro che sono abbonati al pacchetto Sky Calcio che come noto consente di vedere 7 parte su 10 per giornata.

Il match, preceduto da ampio prepartita e seguito da un ricco postpartita, sarà trasmesso su Sky Sport Serie A al canale 202 e Sky Sport al 251 per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento in fibra ottica o su satellite.

Se invece siete abbonati tramite il digitale terrestre, la partita potrà essere seguita al 473 o 483.

Non è chiaramente garantita la visione in 4K HDR per gli utenti Sky Q, in quanto la pay tv ne trasmette solo una per weekend alla massima risoluzione, e per questo fine settimana è toccato a Lazio - Inter di ieri sera.

Per tutte le offerte Sky Q di Febbraio 2020, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Ricordiamo che domani tornerà anche la Champions League, con alcune partite trasmesse in chiaro su Canale 5, anche delle squadre italiane.