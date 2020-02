Dove vedere Napoli - Barcellona in chiaro, in streaming e TV

Torna questa sera la Champions League, con la sfida tra Napoli e Barcellona che sarà trasmessa anche in chiaro, come previsto dal calendario stilato da Mediaset. Il big match di giornata però potrà essere visto anche in streaming, ecco come.

Dove vedere Napoli - Barcellona

Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21, ma tutte le emittenti coinvolte proporranno un ampio prepartita. Su Canale 5 si partirà alle 20:45 con Giorgia Rossi, dallo Stadio San Paolo, mentre Sky Sport aprirà le danze alle 20 con Ilaria D'Amico ed i suoi ospiti.

Come dicevamo poco sopra, la partita potrà essere seguita in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, anche su digitale terrestre e Tivùsat.

Il match sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno al canale 201, su Sky Sport 251 ed alla posizione 472/482 su digitale terrestre per gli abbonati al pacchetto sport. Non è chiaro se la partita sarà trasmessa anche in 4K HDR.

Per coloro che invece intendono seguirla in streaming, è disponibile la diretta sulla piattaforma Mediaset Play, oltre che ovviamente su Now TV e Sky Go.

Probabili formazioni Napoli - Barcellona

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Martens, Insigne;

Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.de Jong, Busquets, Arthur; Ansu Fati, Messi, Griezmann.