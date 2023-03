Dove vedere Napoli-Eintracht del 15 marzo 2023 in TV e streaming?

Dopo Porto-Inter del 14 Marzo 2023, torna stasera la Champions League con l'ultima giornata di ottavi di finale. In campo scenderanno gli uomini di Luciano Spalletti, chiamati a difendere il 2-0 dell'andata ottenuto contro l'Eintracht.

Dove vedere Napoli - Eintracht Francoforte di Champions League

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video, in streaming su TV, smartphone, tablet, PC e su tutti i dispositivi in grado di accedere ad internet. Gli abbonati a Prime in Italia avranno la possibilità di accedere alla diretta in maniera gratuita, collegandosi all'applicazione o al sito web.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21 dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ma la piattaforma di streaming proporrà un ampio prepartita già a partire dalle ore 19:30 insieme a Giulia Mizzoni, Luca Toni, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola.

La telecronaca invece sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, accompagnati a bordocampo da Alessia Tarquinio, Fernando Siani ed Alessandro Alciato.

In caso di qualificazione, l'Italia porterebbe ai quarti di finali ben tre squadre, dopo la qualificazione di Milan ed Inter.

Probabili formazioni Napoli - Eintracht Francoforte

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Max; Gotze, Kamada; Borré. All. Glasner.