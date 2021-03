Dove vedere NCIS Stagione 17? Guida per seguirlo anche in streaming!

NCIS - Unità anticrimine (NCIS) è una serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e trasmessa dal 2003. Inizialmente era nata come spin-off di JAG - Avvocati in divisa, la serie ha come protagonista la principale squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS).

Dalla stagione televisiva 2009-2010, NCIS si è affermata come la serie televisiva più vista negli Stati Uniti e dalla Harris Interactive fu catalogato come lo "show televisivo preferito di tutti i tempi" dal pubblico statunitense. La serie gode di notevole popolarità anche al di fuori del paese di origine e per questo motivo è giunta alla stagione 18 che andrà in onda in Italia a partire dal 9 aprile prossimo e non si sa minimamente quando potrebbe terminare.

La diciassettesima stagione della serie televisiva NCIS - Unità anticrimine è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da CBS dal 24 settembre 2019 al 14 aprile 2020. In seguito alla pandemia di COVID-19, la stagione, inizialmente composta da 24 episodi (tra cui il 400º episodio della serie), venne ridotta a 20. In Italia la prima parte della stagione (episodi nº 1-11) è stata trasmessa in prima visione assoluta da Rai 2 dal 15 febbraio al 29 maggio 2020; la seconda (episodi nº 12-20) è andata in onda dall'11 settembre al 13 novembre 2020. Ma dove è possibile vederla in streaming?

Inizialmente era presente su Rai Play, ma attualmente è stata rimossa e non è sicuro che ritornerà. L'intera stagione, però, è disponibile su Sky nel canale 117 FoxCrime NCIS e su Amazon Prime Video. In quest'ultima, però, in Italia, sono presenti solo alcune stagioni quindi per osservare la diciassettesima stagione dovrete utilizzare un servizio di VPN. Ricordiamo, comunque, che il 9 aprile potrete vedere la stagione 18 su Rai 2.

Cosa ne pensate? La diciottesima stagione di NCIS ci farà fare anche un salto nel passato, scoprite tutti i dettagli su NCIS nel nostro approfondimento.