Dove vedere Prison Break? Guida allo streaming online della serie

Tutti hanno sentito almeno una volta parlare di Prison Break, serie di Paul Scheuring, interpretata da Wentworth Miller e Dominic Purcell, che è diventata un'icona della cultura televisiva moderna e una delle più famose realizzate da Fox.

Prison Break è una serie thriller d'azione che vede protagonista l’intelligentissimo Michael Scofield (Miller) che volutamente si fa incarcerare al Fox River Penitentiary per salvare il fratello Lincoln Burrows (Purcell) da morte certa, elaborando un piano per entrare in prigione e poi evadere.



Con l'evolversi della storia, anche i personaggi si sono evoluti, attraverso innumerevoli colpi di scena, molti dei quali hanno reso lo spettacolo più interessante e attirato un gran numero di fedeli fan.

Attualmente le cinque stagione di Prison Break sono disponibili nel catalogo di Netflix e Amazon Prime Video in Italia. È sempre il momento giusto per dedicarsi ad una maratona di serie tv!



Recentemente i fan dello show sono rimasti delusi di sapere che Wentworth Miller non riprenderà i panni di Scofield nell'ipotetica sesta stagione dello show. Senza di lui, le prospettive di una sesta stagione sono davvero flebili poiché l'intero spettacolo ruota attorno al suo personaggio.

