Dove vedere tutte le puntate di Grey's Anatomy? Ecco come fare in streaming e in TV

Grey's Anatomy è il medical drama più longevo della televisione e anche uno dei più apprezzati di sempre. Con l'arrivo della diciassettesima stagione, molti spettatori vorrebbero recuperare le stagioni precedenti, ma come e dove è possibile farlo?

Partiamo col dire che non ci sono servizi in streaming gratuiti legali dove è possibile guardare le puntate del famoso medical drama. L'unico modo per recuperare alcuni episodi senza spendere soldi è tramite le repliche che vanno in onda su La7 e su La7D, ma sono a dir poco confuse. Su La7, ad esempio, sono giunti alla conclusione della stagione 16, su La7D vanno in onda le stagioni 10, 9 e 14 rispettivamente la mattina alle 07:55 e alle 08:50, il pomeriggio alle 13:45, alle 14:35 e alle 15:30 e la sera alle 21:30, alle 22:20 e alle 23:10.

Se però voleste recuperare gli episodi con una buona organizzazione e liberamente, dovrete obbligatoriamente sottoscrivere un abbonamento. Potete scegliere di farlo con Sky col servizio NowTV o SkyGo con cui avrete a disposizione anche l'ultima stagione di Grey's Anatomy o con Amazon Prime Video in cui avrete a disposizione dalla prima alla penultima stagione, ovvero la sedicesima.

Insomma, non potete perdervi assolutamente il momento esatto in cui Meredith scopre di essere incinta, è uno dei momenti più commoventi della televisione.