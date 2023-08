Dove vedere Riverdale 6 e 7? Guida per gustarsi il finale in streaming

Riverdale si sta concludendo negli Stati Uniti, chiudendo la sua corsa con la settima stagione sull'emittente The CW, ma in Italia dove possiamo vedere le ultime due season? Ora vi spieghiamo tutto per filo e per segno.

Sono tre le piattaforme su cui potete recuperare la sesta stagione di Riverdale ma solo su due potete vedere la settima.

Intanto c'è Netflix che ha tutte le stagioni di Riverdale dalla prima alla sesta. Manca ancora l'ultima e non si sa quando arriverà, ma se siete in possesso dell'abbonamento potete comunque farvi un bel ripasso. Tra l'altro, sapete su cosa si basa Riverdale?

Poi abbiamo Amazon Prime Video, che in questo caso ha sì le stagioni sei e sette ma soltanto tramite il periodo gratuito di sette giorni con Infinity Selection, che poi si rinnova automaticamente a 6,99 euro al mese.

E quindi? Quindi l'unico modo per vedere sia la sesta stagione che la settima è Infinity Plus, piattaforma che trasmette tutta la settima stagione di Riverdale doppiata in italiano dal 9 giugno al 20 ottobre 2023. L'unico "inciampo", per chi fa fatica ad aspettare, è che gli episodi arrivano su Infinity Plus circa due mesetti dopo l'uscita statunitense. Infatti il finale di serie in America è fissato al 23 agosto 2023 mentre l'uscita italiana su Infinity Plus al 20 ottobre di quest'anno.

Insomma, a conti fatti sono questi i modi che avete per vedere o recuperare Riverdale, sia per la sesta che per la settima stagione.

Ma voi state seguendo la serie? Vi piace come stanno gestendo il finale? Sapete perché a un certo punto Riverdale è diventata Rivervale? Diteci tutto qua nei commenti!