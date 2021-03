Dove vedere Sanremo 2021 in TV e streaming? Ecco la guida completa

Prende tra poco il via la 71esima edizione di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana che a causa della pandemia andrà in scena senza pubblico e con un protocollo molto severo per prevenire i contagi. Come ogni anno, facciamo il punto su come e dove vedere le cinque puntate.

Ovviamente, il metodo principale è rappresentato dalla TV "tradizionale". Come ogni anno, la Rai trasmetterà le cinque serate di Sanremo su Rai 1 e Rai 1 HD, sia su digitale terrestre che sul satellitare. Non è invece prevista la trasmissione in 4K, come avvenuto anche negli scorsi anni. Potete quindi collegarvi direttamente su 1 e 501 per godervi lo spettacolo.

Se non siete disposti di un'antenna funzionante, però, è disponibile anche la piattaforma proprietaria RaiPlay, che oltre alla programmazione on demand garantisce anche l'accesso alle dirette di tutti i canali TV. RaiPlay permette non solo di seguire la diretta, ma anche di recuperare i momenti salienti sin dalla giornata di domani, con video e dietro le quinte.

RaiPlay però richiede la registrazione (che è gratuita) per accedere a tutte le funzioni, ed è disponibile su PC, smartphone e tablet, oltre che su smart tv. Basta andare nello store dedicato e cercare l'applicazione per effettuare il download ed accedere.